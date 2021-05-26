سفينة صيد يابانية تصطدم بسفينة روسية ومخاوف من مقتل ثلاثة أشخاص

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اصطدمت سفينة صيد يابانية بسفينة روسية قبالة جزيرة هوكايدو بشمال اليابان ، وسط مخاوف من إمكانية أن يكون ثلاثة من طاقم السفينة اليابانية قد لقوا حتفهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن السلطات المحلية أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الخمسة من سفينة صيد السلطعون التي يبلغ وزنها 7ر9 طن بعد أن اصطدمت بالسفينة الروسية "آمور" التي يبلغ وزنها 662 طنا.

ووردت تقارير عن احتمال وفاة ثلاثة من الأفراد الخمسة ولكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.

ووقع الحادث على بعد حوالى 23 كيلومترا شمال شرق ميناء مونبيتسو في هوكايدو حوالي الساعة السادسة صباحا (2100 بتوقيت جرينتش من مساء الثلاثاء)، وفقا لما ذكره التقرير.