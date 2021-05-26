أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 54ر8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ 134 ألفا و535 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 4 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 20 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 66ر1 مليون، والوفيات إلى 17 ألفا و840.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و12 أسبوعا .

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.