فرنسا تسجل 22 ألفا و142 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

سجلت فرنسا 22 ألفا و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و605 آلاف و758 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و95 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و595 ألفا و541 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.