رئيس دونيتسك: قواتنا تدخل مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف

قال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين إن قوات بلاده دخلت مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف في أوكرانيا.

وأضاف بوشيلين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- : "وحداتنا موجودة في عدد من المناطق.. أتحدث عن منطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيه ومنطقة خاركوف"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بتحرير خاركوف، ولكن يتعلق بحماية (دونيستك ولوجانسك ) بالكامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.