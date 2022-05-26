 رئيس دونيتسك: قواتنا تدخل مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس دونيتسك: قواتنا تدخل مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 10:11 ص

قال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين إن قوات بلاده دخلت مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف في أوكرانيا.

وأضاف بوشيلين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- : "وحداتنا موجودة في عدد من المناطق.. أتحدث عن منطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيه ومنطقة خاركوف"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بتحرير خاركوف، ولكن يتعلق بحماية (دونيستك ولوجانسك ) بالكامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

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