وزير المالية الفلبيني الجديد: الديون على رأس جدول الأعمال

ذكر وزير المالية الفلبيني المقبل محافظ البنك المركزي الحالي، بنجامين ديوكنو، أن أولويته عندما يتولى منصبه الجديد الشهر المقبل سوف تكون ضمان وفاء الحكومة بالتزامات الديون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ديوكنو في إيجاز صحفي اليوم الخميس بعد إعلان تعيينه "ربما سوف يكون أول بند على جدول الأعمال هو استدامة الديون العامة".

وقال إن هذا سوف يطمئن وكالات التصنيف الائتماني بأن الحكومة "جادة بشأن دمج مواردنا المالية حتى نستطيع خفض نسبة الدين والعجز إلى إجمالي الناتج المحلي بمرور الوقت".

ويواجه الرئيس المنتخب فرديناند ماركوس الابن وفريقه عجزا مرتفعا جراء برامج الدعم الحكومي خلال الجائحة وتمويل احتياجات استثمارات البنية التحتية المخطط لها.

وقال ديوكنو إن نسبة العجز الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي التي تتجاوز حاليا نسبة الـ60 % التي تعتبر مقبولة، ليست مدعاة للقلق. وأضاف إن الاقتصاد يمكن أن ينمو بنسبة 6 % إلى 7 % وهو مطلوب لخفض الدين.