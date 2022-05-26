 الولايات المتحدة تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها في صنعاء - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها في صنعاء

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 12:21 م

أكدت الولايات المتحدة، أنها لم توقف جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفيها اليمنيين في صنعاء، مطالبة الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المحتجزين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، في معرض تعقيبها على وفاة عبد الحميد العجمي، أحد موظفيها المتقاعدين الذي وافته المنية في معتقل للحوثيين.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نشعر بحزن عميق إزاء وفاة عبد الحميد العجمي، أحد موظفينا المتقاعدين من سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن والذي وافته المنية في معتقل الحوثي".

وأضافت أن "العجمي لم يتمكن من التواصل مع أسرته خلال الأشهر الستة الماضية من حياته"، معربة عن خالص تعازيها لعائلته وأحبائه.


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