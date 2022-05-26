المدعي العام الفلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي بقتل شيرين أبو عاقلة

ألقى المدعي العام الفلسطيني أكرم الخطيب باللائمة على إسرائيل، اليوم الخميس، في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عمدا.



وقتلت الصحفية قبل أسبوعين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين شمالي الضفة الغربية. وأثار مقتلها وعنف الشرطة في جنازتها بالقدس ذعرا دوليا.



وقال أكرم الخطيب للصحفيين أن تحقيقا بشأن الرصاصة القاتلة كشف أن قناصا أطلقها باستخدام بندقية من طراز روجر، وأن الرصاصة جاءت من اتجاه الجنود الإسرائيليين.



وأضاف الخطيب أن ثقوبا في شجرة سببتها رصاصات أخرى أظهرت أنه تم استهداف الجزء العلوي من جسم الصحفية (51 عاما) المعروفة في العالم العربي، وأن ذلك أظهر نية واضحة للقتل.



وعلى الجاب الآخر، أفاد الجيش الإسرائيلي أن المكان الذي جاءت منه الرصاصة لم يتضح. وأشار إلى أن معارك إطلاق نار عنيفة نشبت مع مسلحين فلسطينيين في جنين.



ورفضت القيادة الفلسطينية طلب إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك.



وشن الجيش الإسرائيلي مداهمات لمدة أسابيع في جنين وأنحاء أخرى من الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا منذ نهاية مارس.