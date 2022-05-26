رئيس وزراء سلوفاكيا: قد نكون الهدف التالي لروسيا إذا انتصرت في عملياتها بأوكرانيا

حذر رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر، من أن بلاده قد تكون الهدف التالي لروسيا إذا انتصرت في عملياتها العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وقال هيجر في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية على هامش منتدي دافوس، اليوم الخميس: "أولا وقبل كل شيء من المهم أن تنتصر أوكرانيا وتحافظ على ديمقراطيتها وسيادتها، ثانيا: أوكرانيا دولة جارة ومن المهم جدا أن يتمتع جيراننا بالاستقرار والازدهار".

وأضاف: "ثالثا: في حال الهزيمة ستكون سلوفاكيا التالية، فنحن نعلم أن روسيا ستذهب إلى أبعد من ذلك، وعلينا أن ندرك ذلك خاصة في الاتحاد الأوروبي".