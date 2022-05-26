اتحاد المنستير التونسي يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي إفريقيا للسلة

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تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي اتحاد المنستير التونسي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج بيرسيتش لنهائي بطولة دوري كرة السلة الإفريقي "BAL"، والتي تقام تحت رعاية الدوري الأمريكي للمحترفين "NBA".

وصعد الفريق التونسي للنهائي القاري بعد فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا الأمريكي ويليام فويجت، بنتيجة 88 - 81.

وتقدم الفارس الأبيض مع بداية المباراة، وأنهى الشوط الأول بالتقدم في النتيجة 40 - 35، قبل أن يعدل الفريق التونسي من أوضاعه ويستطيع الفوز خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

أقيم اللقاء مساء الأربعاء على صالة كيجالي أرينا في العاصمة الرواندية.

وثأر اتحاد المنستير التونسي من هزيمته أمام الزمالك بنهائي البطولة الماضية بنتيجة 76 - 63.

ومن المقرر، أن يلتقي اتحاد المنستير التونسي مع نظيره بترو دي لواندا الأنجولي في النهائي مساء السبت المقبل، فيما يواجه الزمالك نظيره فاب الكاميروني مساء الجمعة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وتأهل أبناء القلعة البيضاء لقبل النهائي بعد الفوز على فريق سلاك الغيني بنتيجة 66 - 49، فيما صعد الفريق التونسي بعد تغلبه الساحق على كيب تاون جنوب الإفريقي بنتيجة 106 - 67.