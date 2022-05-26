الليرة التركية تتراجع وسط ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعا اليوم الخميس، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الذي من المتوقع أن يبقي خلاله على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ0.6% إلى 16.4523 ليرة لكل دولار، ليصل إجمالي خسائرها منذ بداية العام إلى 19%، وهذا الأداء هو الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة.

وبينما وصلت مستويات التضخم إلى 70% على أساس سنوي، أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة الرئيسي عند مستوى الـ14% خلال اجتماعاته الأربعة الأخيرة.

وتوقع 22 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم أن يبقي المركزي، بقيادة محافظه شهاب قاوجي أوغلو، على الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 14% خلال اجتماعه اليوم الخميس.