فنلندا: أوربو يزعم إحراز تقدم في مفاوضات الائتلاف الصعبة

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توصلت الأحزاب السياسية الأربعة التي تتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة في فنلندا اليوم الجمعة، إلى اتفاقات بشأن سياسات المناخ والهجرة، وهي أكبر النقاط الشائكة حتى الآن في رحلة المفاوضات الصعبة.

وقال الزعيم السياسي المحافظ بيتيري أوربو مساء اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي إنه تم اعداد ورقة حول كلتا القضيتين. وانضم إلى أوربو قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى الذين يأمل في تشكيل تحالف يمين الوسط معهم.

وأقر أوربو بأن الورقتين ليستا مثاليتين، لكنه قال إنهما تمثلان تقدما.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات غدا السبت.

واحتل حزب "الائتلاف الوطني" المحافظ بزعامة أوربو الصدارة في الانتخابات البرلمانية الفنلندية في بداية أبريل الماضي، متقدما على كل من الشعبويين اليمينيين والديمقراطيين الاشتراكيين بقيادة رئيسة الوزراء السابقة سانا مارين.

وفي بداية شهر مايو، بدأ أوربو مفاوضات رسمية حول تشكيل حكومة مع حزب الفنلنديين وحزب الشعب السويدي الفنلندي والديمقراطيين المسيحيين.