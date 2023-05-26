قال الفنان طارق صبري، إن عمله الفني كممثل لم يثنه عن أداء وظيفته الرئيسية كمهندس معماري، موضحا أنه لا يزال يعمل بقطاع الإنشاءات العقارية إلى الآن ، قائلا: «بشتغل مهندس.. وببني حاليًا في العاصمة الإدراية».

وأشار خلال لقاء ببرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الخميس، إلى ممارسة وظيفته كمهندس في قطاع الإنشاءات عقب تخرجه من كلية الهندسة جامعة القاهرة، معقبا: «كنت بمثل مسرح قبل دخولي الجامعة، وكنت بنظر للتمثيل على أنه هواية؛ فقررت بعد فترة من العمل دخول معهد فنون مسرحية».

ولفت إلى شغله وظيفة مدرس بقسم الفنون السينما والمسرح بإحدى الجامعات الخاصة، بعد حصوله على دبلوم دراسات عليا في المسرح قبل خوض غمار التمثيل في مسلسل دلع بنات ودكتور أمراض نسا، معقبا: «تحويل المسار أخذ وقت من حياتي. وضحيت بعملي كمهندس في مقابل دراسة التمثيل».

وبشأن مشاركته الزعيم عادل إمام في آخر أعماله أستاذ ورئيس قسم وعوالم خفية، قال: «الجيل الجديد من الممثلين بيكون عندهم رهبة وتوتر من الشغل والوقوف أمام اسم بحجمه، وهو بيقدر يكسر حاجز الخوف بذكاء شديد يحاول مرة بالهزار أو الضحك على موقف حد معانا، ويجمعنا نراجع».

واستشهد على ذلك بمشاركته الأولى أمام الزعيم في مسلسل أستاذ ورئيس قسم، قائلا: «شافني كنت متوتر فطلبني اعمل بروفة معاه، وقالي أنا مش حافظ، تعال نعمل بروفة؛ علشان يفك التوتر».

وأوضح أن مسلسل عوالم خفية؛ يعد نقلة فنية ومحطة مهمة في مشواره الفني حيث كان يؤدي فيه دور نجل الفنان عادل إمام، مشيرا إلى أن المسلسل حظي بنسب مشاهدة عالية للغاية؛ نظرًا لأنه استطاع أن يمثل جميع الفئات العمرية في المجتمع.

وأضاف أن مشاركة نجم عربي واسم بحجم الفنان عادل إمام؛ من شأنه أن يسلط الضوء بشكل كبير على الفنان المشارك معه بالعمل، معقبا: «أحيانا الممثل يقدم مجهود كبيرا في عمل ولكن لا أحد يشاهده.. لكن مشاركة نجم كبير بحجم الزعيم؛ يحسسك أنك على الطريق الصحيح».