مدرب فورتونا دوسلدورف: علينا أن ننسى الفرحة في مواجهة بوخوم بملحق الدوري الألماني

قال دانيل تيونه، المدير الفني لفريق فورتونا دوسلدورف، إن هناك حالة من الهدوء في صفوف فريقه حول الصعود المحتمل لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأضاف مدرب دوسلدورف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "الفرحة وحالة النشوة أمر طبيعي، لكن داخليا من الواضح أن تلك الحالة من الفرحة ليست مناسبة لنا حاليا".

ويستضيف فورتونا دوسلدورف، فريق بوخوم، غدا الاثنين، في إياب الملحق الفاصل للصعود أو الهبوط، حيث فاز دوسلدورف ذهابا 3 / صفر.

وتابع تيونه: "بوخوم لن يلعب بانضباط، وهذا واضح، نحن مستعدون لذلك ولقد أظهرنا ذلك في مباراة الذهاب. لاعبونا قادرون على التأقلم سريعا".

وأنهى فورتونا دوسلدورف، دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث، مع سلسلة وصلت إلى 14 مباراة بدون هزيمة، فيما احتل بوخوم المركز السادس عشر في (بوندسليجا) في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد خسارته أمام فيردر بريمن، فيما فاز يونيون برلين في اللحظات الأخيرة على فرايبورج.

ويأمل بوخوم في البقاء في (بوندسليجا) للموسم الثالث على التوالي، لكنه يحتاج إلى معجزة في دوسلدورف أمام الفريق الذي تعود المرة الأخيرة التي تواجد فيها بمنافسات الدوري الألماني الممتاز إلى موسم 2019/2020.

من جانبه، قال هيكو بوشر، المدير الفني لفريق بوخوم، إنه طالب لاعبيه بإظهار شخصيتهم على أرض الملعب في محاولة لقلب الأمور لصالحهم.

وأضاف: "الأمر الآن يتعلق بالطريقة التي سنتعامل بها ، وهى ترجع للفريق".

وتابع بوشر: "استغرقنا وقتا طويلا من أجل استعادة التوازن عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة ذهابا، وحاولنا بناء الفريق مجددا، لا يمكنني القول بأن ذلك نجح، سنرى ذلك مساء الاثنين"، لكنه شدد على أنه يتوقع رد فعل مغايرا وطالب بالقوة والشراسة والحماس من اللاعبين.

وفاز 12 فريقا من (بوندسليجا) من أصل 15 شاركوا في مباريات الملحق الذي تم إقامته مجددا ابتداء من عام 2009، ويعد دوسلدورف واحدا من ثلاثة فرق من الدرجة الثانية نجحت في الصعود، وذلك عام 2012 أمام هيرتا برلين، فيما لم ينجح فريق في الصعود بعدما خسر بثلاثية نظيفة ذهابا.