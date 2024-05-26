بدا إمام عاشور لاعب وسط الأهلي سعيدا للغاية بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في مسيرته خلال موسمه الأول مع الفريق.

صرح إمام عبر قناة ناديه "فرحتي مختلفة عن باقي اللاعبين، لأنني حققت حلما من أحلامي، واللاعبون كانوا رجالا وساعدوني على تحقيق أول بطولة لي وتحدثوا أكثر من مرة عن مساعدتي لتحقيق هذا الحلم".

وأضاف "أشكر الجمهور على الدعم والمساندة طوال المباراة، وأتمنى المزيد في الفترة المقبلة، ولاعبو الأهلي يحبون بعضهم بصرف النظر عمن يشارك".

وتابع "كهربا أخي الأكبر، ولديه خبرات أكثر مني ويتحدث معي دائما ويوضح لي الكثير من الأمور وأستشيره في كل حاجة".

وشدد إمام عاشور "بدون مجاملة ومع احترامي للكل، الأهلي مختلف عن أي ناد في مصر، فالكل يشعر بذلك"، مضيفا "الأهلي ناد كبير، وأي لاعب في العالم يتمنى ارتداء قميصه، وأتشرف باللعب للأهلي وحققت حلمي بالفوز ببطولة أفريقيا والقادم أفضل".

وواصل اللاعب الدولي "طالما ارتديت قميص الأهلي أحلم بكل شيء أو بطولة سواء كأس العالم للأندية أو غيره، ولن يشعر بقيمة الأهلي إلا من يتواجد داخل النادي".

وأتم إمام عاشور تصريحاته "لا أحب الخسارة أبدا، وأحب جمهور الأهلي، وأوجه لهم رسالة نيابة عن كل اللاعبين بأننا نقدم كل شيء في الملعب من أجل إسعادهم، وبالفعل أفريقيا لها بطل واحد، إنه الأهلي".