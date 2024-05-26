وزير البترول: نطمح لإنهاء تخفيف الأحمال قبل نهاية العام الحالي

أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية؛ ‏لن يتجاوز الساعتين يوميًا، قائلا: «لو المدة أقل من ساعتين يبقى ملهاش لازمة، الساعتين هتحقق ‏الأثر المادي بالنسبة للعجز، وأكثر من ساعتين ستكون مؤذية للناس، ولنا كاقتصاد». ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» ‏مساء ‏السبت، أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستدامة، قائلا: «أزمة الكهرباء هي جزء من ‏الآثار ‏الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، وأحد نتائجها، ونريد معالجة المرض ‏وليس ‏العرض». ‏

وشدد أن الحكومة تدرك تماما التأثير السلبي لانقطاع التيار الكهربائي على حياة ‏المواطنين، ‏متابعا: «نحن ندرك مدى التأثير السلبي على أهالينا والبلد، ونشعر بالضيق الشديد، ‏نحن ‏كحكومة متضررين، لكن هناك تحديات لازم نواجهها بحلول نسعى إلى تطبيقها بشكل رشيد؛ ‏لا يسبب آثارا ‏سلبية أخرى». ‏

وأشار إلى عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعات أسبوعية بهذا الصدد؛ في ‏إطار سعي الدولة لسد الفجوة في أسرع وقت، مضيفا: «نريد سد هذه الفجوة على المدى المتوسط، ‏ونطمح إلى تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي»‏‎