وزير البترول: نطمح لإنهاء تخفيف الأحمال قبل نهاية العام الحالي

أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية؛ لن يتجاوز الساعتين يوميًا، قائلا: «لو المدة أقل من ساعتين يبقى ملهاش لازمة، الساعتين هتحقق الأثر المادي بالنسبة للعجز، وأكثر من ساعتين ستكون مؤذية للناس، ولنا كاقتصاد».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستدامة، قائلا: «أزمة الكهرباء هي جزء من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، وأحد نتائجها، ونريد معالجة المرض وليس العرض».
وشدد أن الحكومة تدرك تماما التأثير السلبي لانقطاع التيار الكهربائي على حياة المواطنين، متابعا: «نحن ندرك مدى التأثير السلبي على أهالينا والبلد، ونشعر بالضيق الشديد، نحن كحكومة متضررين، لكن هناك تحديات لازم نواجهها بحلول نسعى إلى تطبيقها بشكل رشيد؛ لا يسبب آثارا سلبية أخرى».
وأشار إلى عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعات أسبوعية بهذا الصدد؛ في إطار سعي الدولة لسد الفجوة في أسرع وقت، مضيفا: «نريد سد هذه الفجوة على المدى المتوسط، ونطمح إلى تحقيق ذلك قبل نهاية العام الحالي»