وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينعي مشرفة الحضانات بمستشفى أبو حماد المركزي بعد مصرعها في حادث

نعى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أخصائية التمريض حسناء عبدالقادر عيد، مشرفة الحضانات بمستشفى أبو حماد المركزي؛ التي وافتها المنية إثر حادث سير.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان اليوم، إنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، يتقدم والعاملون بمديرية الشئون الصحية، وجميع العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الزميلة أخصائية التمريض حسناء عبدالقادر عيد، مشرفة قسم الحضانات بمستشفى أبو حماد المركزي، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 46 عاما إثر تعرضها لحادث سير.

وأعرب وكيل الوزارة عن حزنه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



