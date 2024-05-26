وفد من الكونجرس الأمريكي بقيادة النائب مايكل ماكول يزور تايوان بعد تدريبات عسكرية صينية

وصل وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تايوان، اليوم الأحد، في أول زيارة منذ تنصيب الرئيس لاي تشينج تي، وبعد يوم من إختتام الصين أكبر تدريبات عسكرية منذ عام تجريها حول الجزيرة.

وترأس الوفد النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وهو جمهوري من ولاية تكساس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان صادر عن مكتب الرئيس التايواني قوله إن الرئيس لاي، الذي أدى اليمين الدستورية في 20 مايو، من المقرر أن يلتقي مع الوفد غدا الاثنين لمناقشة المسائل المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي والعلاقات التجارية التايوانية – الأمريكية بجانب مسائل أخرى.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، الصين بالقيام "باستفزازات عسكرية" بإجراءها مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان في أعقاب تنصيب الرئيس لاي.