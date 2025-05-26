يحتفل مهرجان روتردام للفيلم العربي هذا العام بمرور 25 عامًا على انطلاقته، وذلك عبر برنامج متنوّع يدمج السينما مع فنون أخرى مثل الموسيقى والأزياء والتصوير والمأكولات.

وتتميّز هذه الدورة بامتداد فعالياتها خارج صالات السينما، إلى أكبر متحف للهجرة في أوروبا وهو متحف FENIX، الذي افتتحته الملكة ماكسيما يوم 15 مايو 2025 بمدينة روتردام.



وقال روش عبد الفتاح، مدير المهرجان: "متحف FENIX يقع في قلب منطقة كاتندريخت، ويُعدّ صرحًا معماريًا وفنيًا يحتفي بقصص المهاجرين كما يروونها بأنفسهم، داخل مبنى صناعي سابق يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وتم ترميمه وتصميمه من جديد من قِبل المعماري الصيني الشهير ما يان سونج، ويتميّز بدرج حلزوني ضخم أُطلق عليه اسم "الإعصار"، رمزًا للحركة والهجرة والتغيير.

ومن المقرر هذا العام، أن يستضيف المهرجان ضمن فعالياته برنامج "أرابيسك" المصاحب له بمدينة روتردام عرض أزياء استثنائيًا للمصممة المغربية سهام الهبطي، التي تُعدّ واحدة من أبرز الأسماء في عالم القفطان المغربي المعاصر، وهي معروفة بجمعها بين الأصالة المغربية والذوق العصري، وتقدّم عرضًا يبرز الجماليات الغنية للتراث العربي في قلب أوروبا، داخل فضاء متحف FENIX، بحضور جمهور متنوّع من صُنّاع السينما والمهتمين بالثقافة والفن العربي.



ومن أبرز محطات البرنامج الثقافي لهذا العام أيضًا، معرض “مدى” الفوتوغرافي، والذي يُقام في الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو ضمن فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي، ويستعرض أعمال 25 مصوّرًا فوتوغرافيًا من مختلف أنحاء العالم العربي، والذي كل صورة فيه تحكي حكاية من الأزقة والأسواق الشعبية إلى الوجوه اليومية والطقوس التراثية.

ويقدّم المعرض مشاهد بصرية نابضة من الخليج إلى المغرب، ويمثل كل مشارك عدسة فريدة، ورؤية شخصية تعكس نبض المدن، وملامح الإنسان العربي، وتفاصيل الهوية والذاكرة، وتقام ليلة الافتتاح (بدعوة خاصة يوم 28 مايو في De Doelen روتردام، وتكون الدعوة عامة للجمهور في الفترة من 29 مايو إلي 1 يونيو في LantarenVenster روتردام).





وتضم لجان التحكيم في مهرجان روتردام للفيلم العربي شخصيات بارزة من العالم العربي وأوروبا، حيث تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة النجمة السورية أمل عرفة، والمخرج والمنتج المغربي خليل بنكيران، والفنانة السعودية فاطمة البنوي.

كما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الفنانة المصرية سلوى محمد علي والمخرج والمنتج السوري أحمد الحاج، والمخرجة والمنتجة السعودية رزان الصغير.



ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرجة الهولندية إليزبيث فرانيا، والمنتج السينمائي العراقي الدكتورة حكمت البيضاني، والممثلة والمخرجة المغربية زكية الطاهري، والمهرجان يحتفي بأم كلثوم ورائدات الفن السابع في دورته الجديدة، حيث يكرم المرأة العربية في السينما، مسلطًا الضوء على رموز فنية تركت بصمات خالدة في تاريخ الفن العربي.



وسيشهد المهرجان حضورًا مميزًا لعدد من النجمات والسينمائيات العربيات ومنهنّ النجمة المصرية ليلى علوي ضيفة شرف المهرجان، وسيُعرض فيلمها "سمع هوس"، والفنانة هنا شيحة والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة السورية أمل عرفة، والفنانة التونسية درة زروق سيُعرض فيلمها "وين صرنا"، والفنانة السعودية فاطمة البنوي، والفنانة التونسية عفاف بن حمود والفنانة المغربية زكية الطاهري.



وأعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي مؤخراً عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الخامسة والعشرين، والتي تُعد دورة استثنائية بكل المقاييس، إذ تأتي احتفالًا بمرور 25 عامًا على انطلاقة المهرجان، وتحمل في طيّاتها العديد من المفاجآت والمبادرات الخاصة.



وسيقدم المهرجان هذا العام 37 فيلمًا ضمن برامجه المتنوعة في صالات العرض، بجانب العروض السينمائيّة يقدّم المهرجان أيضًا 32 فيلمًا قصيرًا عبر الإنترنت من خلال احدى المنصات، وذلك لتوسيع دائرة الوصول إلى جمهور أوسع داخل هولندا وسيتم الإعلان عن مفاجآت دورة هذا العام تباعاً خلال الأيام المقبلة.