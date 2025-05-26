اليونان تنتهي من ربط جزيرة كريت بشبكة الكهرباء الرئيسية

أعلنت اليونان اليوم الاثنين الانتهاء من مد كابل الكهرباء البحري الذي يربط جزيرة كريت اليونانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في البلاد، وهي خطوة مهمة في خطة اليونان للربط الكهربائي مع كل من إسرائيل وقبرص.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء اليونانية إن الخط، الذي تبلغ تكلفته مليار يورو "1.14 مليار دولار"، ويمتد لمسافة 330 كيلومترا، ارتبط بالشبكة الرئيسية يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن يعمل بكامل طاقته خلال الصيف الحالي.

ويهدف المشروع، الذي وفر الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من تمويله من خلال المنح والقروض، إلى تعزيز تنويع مصادر الطاقة في دول الاتحاد بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأمل أثينا في تنفيذ الربط الكهربائي مع كل من قبرص وإسرائيل من خلال المشروع المعروف باسم خط الربط البحري العظيم بنهاية العقد الحالي.

وأشار مسئولون يونانيون إلى إن المشروع يمثل أيضًا خطوة نحو تمكين جزيرة كريت من استبدال الطاقة المتجددة بالطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، حيث قال وزير الطاقة ستافروس باباستافرو: "أصبحت جزيرة كريت ركيزة أساسية للتحول في مجال الطاقة في البلاد... إننا نمضي قدمًا في تطوير شبكة متكاملة من الربط الكهربائي، مما يعزز مكانة بلدنا كمركز استراتيجي للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط."

ومع ذلك، أصبح المشروع الأوسع نطاقا معقدا بسبب الخلافات المالية والنزاعات البحرية المستمرة بين اليونان وتركيا.

في الوقت نفسه، تريد اليونان ومصر أيضًا إنشاء كابل كهرباء منفصل تحت البحر يتجاوز جزيرة كريت ويربط شبكة الكهرباء في مصر مباشرة بالبر الرئيسي اليوناني، بالقرب من أثينا.