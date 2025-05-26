تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان أفلام الطلبة BUESFF، في الفترة من 12 وحتى 14 أكتوبر المقبل بالجامعة البريطانية في مصر، وهي الدورة التي تحمل اسم الفنان يحيى الفخراني؛ تقديرا لمشواره الفني الحافل بالأعمال الخالدة، وباعتباره أحد أهم إنتاجات النشاطات الفنية الجامعية المصرية.

وأعرب النجم يحيى الفخراني، عن سعادته وتقديره للجامعة البريطانية على هذا التكريم، وإطلاق اسمه على دورة المهرجان هذا العام.

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، أن المهرجان يعد فرصة للتنافس بين الطلاب من المبدعين؛ بهدف إبراز المواهب وتدريبهم على فكرة التنافس في مهرجانات المحترفين عقب تخرجهم، موضحا أن الجامعة البريطانية في مصر وفرت للمهرجان جميع الإمكانات ليخرج في صورة مبهرة ومشرفة.

وأوضح لطفي، أن المهرجان سيشهد توسعا كبيرا في فعالياته هذا العام من خلال المسابقات والأنشطة الموازية من ندوات وورش وماستر كلاس بمشاركة لفيف من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية.

وبدوره، أوضح الدكتور عادل صالح عميد كلية الإعلام وعلوم الاتصال ورئيس المهرجان، أن الدورة الجديدة تحظى بمشاركة العديد من المؤسسات السينمائية العربية مثل نقابة المهن السينمائية، والاتحاد العام للفنانين العرب، لافتا إلى أن هناك جهات سينمائية أخرى أبدت ترحيبا بالمشاركة في المهرجان من خلال الندوات المتخصصة في فنون صناعة الفيلم والماستر كلاس لعدد من الأمساء البارزة في المجال السينمائي.

وأوضح صالح، أن المهرجان هو الأول في العالم الذي سيخصص مسابقة بجوائز مالية لمشروعات تخرج طلاب الأكاديميات والكليات والمعاهد السينمائية المتخصصة؛ بهدف تشجيع الفائزين علي مواصلة إبداعاتهم عقب التخرج وعدم الاستسلام لظروف وآليات الإنتاج الصعبة.

ويشار إلى أن إطلاق اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني على الدورة الثانية من مهرجان أفلام الطلبة، يأتي تقديرا للدور التنويري والفني الكبير الذي لعبه على مدار مشواره الفني ومساهمته في منح الفرص العديدة للشباب من المواهب الفنية منتجا وبطلا، ومنهم الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج شادي الفخراني، وغيرهم الكثيرين من خريجي الجامعات والمعاهد السينمائية.