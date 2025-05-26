الكرملين يعلق على وصف ترامب لبوتين بأنه أصيب بالجنون

علّق الكرملين اليوم الاثنين، على تصريحات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أصيب بالجنون التام».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي: «الرئيس بوتين يتخذ القرارات اللازمة لضمان أمن بلادنا، والضربات الروسية جاءت ردًا على الهجمات الأوكرانية»، بحسب ما نشرته وكالة «تاس» الرسمية.

ووفق الكرملين فإن تصريحات ترامب «قد تكون بسبب عبء عاطفي زائد»، لكنه شكر الرئيس الأمريكي على مساعدته في بدء مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا.

ومساء الأحد، واصل الرئيس الأمريكي، انتقاده للرئيس الروسي، وكتب أنه «أصبح مجنونا تماما» بعد أن استهدفت موسكو أوكرانيا بهجوم جوي واسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه المرة، قرن ترامب انتقاده بهجوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال ترامب إنه «لا يُقدم أي خدمة لبلاده بهذه الطريقة».

وأضاف ترامب على موقع «تروث سوشيال»: «لطالما كانت علاقتي جيدة جدا مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ولكن حدث له شيء ما. لقد أصبح مجنونا بالتأكيد! إنه يقتل الكثير من الناس دون داعٍ، وأنا لا أتحدث فقط عن الجنود. تُطلق الصواريخ والطائرات بدون طيار على مدن في أوكرانيا، دون أي سبب على الإطلاق».

ومضى الرئيس الأمريكي، قائلا: «لقد قلت إنه يريد أوكرانيا بأكملها، وليس جزءًا منها فقط، وربما يكون ذلك صحيحا، ولكن إذا فعل، فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا!»، حسب قوله.