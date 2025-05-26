إسرائيل تهدد بفرض السيادة على الضفة الغربية في حالة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في حال اعترفت دول العالم بدولة فلسطين في المؤتمر المتوقع عقده الشهر المقبل في فرنسا.

ونقلت تقارير عبرية عن ساعر قوله إن مثل هذه الخطوة "لن تجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده تجري مناقشات مع فرنسا والسعودية حول الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر ذاته، مشيرًا إلى أن بريطانيا ترغب في اتخاذ هذه الخطوة عندما يكون لها تأثير ملموس على الأرض، وليس في لحظة رمزية.

كما رحبت حركة حماس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت ذلك "خطوة مهمة" نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن نحو 150 دولة اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين.