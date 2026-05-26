الصحة السعودية تؤكد ان الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولا حالات وبائية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبدالعزيز عبدالباقي، يوم الاثنين، ان الحالة الصحية للحجاج مستقرة ولا تسجيل لأي حالات وبائية ، مشيرا الى تقديم 9ر1 مليون خدمة صحية للحجاج شملت أكثر من 292 ألف خدمة وقائية.

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة عبدالعزيز عبدالباقي خلال الإيجاز الصحفي الثاني الخاص بموسم حج هذا العام، الحالة الصحية العامة للحجاج، يوم الاثنين، استقرار الأوضاع الصحية للحجاج، وعدم تسجيل حالات تفش أو مخاطر تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح المتحدث، أن المنظومة الصحية تواصل تقديم خدماتها وفق خطط تشغيلية متكاملة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الخدمات الطبية والإسعافية.

وأكد أن وزارة الصحة تقدم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وأن ضيوف الرحمن وصحتهم أولوية قصوى للوزارة، لافتا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تحظى بعناية من قبل القيادة الرشيدة التي جعلت صحتهم وسلامتهم في مقدمة الأولويات.

وأشار عبد الباقي إلى أن منظومة الصحة هذا العام ركزت على تعزيز مفهوم الاستطاعة الصحية عبر تطبيق اشتراطات صحية وبرامج وقائية وتوعوية تسهم في حماية الحجاج والحد من المخاطر الصحية.