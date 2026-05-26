 سوريا وفرنسا تبحثان تطوير التعاون الأمني المشترك
الثلاثاء 26 مايو 2026 8:58 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 7:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مايو 2026 - 7:26 ص

  بحث نائب وزير الداخلية السورية اللواء عبد القادر طحان، مع وفد من السفارة الفرنسية بالعاصمة دمشق اليوم الاثنين،  برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فايفر، وملحق الأمن الداخلي جان فرانسوا ميريجاي، آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) .

وأوضحت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء تعزيز مسارات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الداخلي، وتوفير الحماية، وتبادل الخبرات المهنية.

وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي العقيد أحمد الحمدي، ‏وممثل عن إدارة التعاون الدولي في الوزارة.


