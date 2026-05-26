جائزتان ومنحة لخريجي مدرسة سينما جزويت القاهرة في مهرجان منصات

واصل خريجو مدرسة السينما التابعة لجزويت القاهرة حضورهم اللافت في المحافل السينمائية، بعدما حصدوا جائزتين ومنحة ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «منصات»، التي أُقيمت خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو الجاري بسينما زاوية بالقاهرة، في خطوة تعكس استمرار المدرسة في دعم المواهب الشابة وتطوير تجاربها الفنية.

وفاز فيلم «مصنع شاي كايرو» للمخرج أحمد فراج، أحد خريجي الدفعة الثانية عشرة، بجائزة الجمهور، وهو العمل الذي جرى إنتاجه خلال فترة الدراسة داخل مدرسة السينما.

كما نال فيلم «عن أشباحهن» للمخرجة سهى بلال، من خريجات الدفعة الثانية عشرة، جائزة أفضل تصميم إنتاج، بعدما شهد المشروع تطويرًا فنيًا داخل المدرسة.

وفي سياق متصل، حصل مشروع فيلم «ذراع أبي اليمنى»، من كتابة وإنتاج محمود حجازي، أحد خريجي الدفعة الحادية عشرة، وإخراج محمد هاني، أحد طلاب برنامج «أفلام سوا»، على منحة لخدمات ما بعد الإنتاج والتوزيع مقدمة من Cult.

ويواصل خريجو قطاع السينما بجمعية النهضة العلمية والثقافية مشاركاتهم في المهرجانات المحلية والدولية، محققين حضورًا متزايدًا وجوائز تعكس تنوع وتميز تجاربهم الإبداعية.