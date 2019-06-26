مقتل 20 مدنيا و5 جنود في هجوم مسلح لجماعة بوكو حرام شمالي نيجيريا

قتل 20 مدنيا على الأقل، جراء هجوم لمسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة شمالي نيجيريا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر أمنية في أبوجا، قد أفادت، في وقت سابق، بمقتل 25 جنديا ومدنيين في هجوم نفذته عناصر مسلحة شمال شرقي نيجيريا.

وأوضحت المصادر، أن المتشددين أطلقوا النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المواطنين تم إجلاؤهم من قرية في ولاية بورنو، ما أسفر عن مقتل 25 جنديا، ومدنيين.

جدير بالذكر إن تمرد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، الذي بدأ في 2009 في شمال شرقي نيجيريا، أدى إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص، ونزوح 1.8 مليون من هذا البلد، وامتد نشاط الجماعة المتمردة إلى دول النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.