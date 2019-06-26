ولي العهد السعودي: الشراكة مع كوريا الجنوبية تمثل فرصة تعاون بين البلدين

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الشراكة مع كوريا الجنوبية تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة لدعم وتنمية القدرات والتعاون بين البلدين.

وقال ولي العهد السعودي، خلال لقائه اليوم الأربعاء برئيس كوريا الجنوبية، مون جاي،: "يوجد إمكانيات هائلة وشراكة بين المملكة وكوريا الجنوبية غير مستغلة، وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار اقتصادي من خلال البناء المشترك للصناعات، وتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بين الشعبين".

ويأتي اجتماع ولي العهد السعودي بالرئيس الكوري ضمن زيارته الرسمية للعاصمة الكورية سول.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم عن تدشين مجمع تطوير مخلفات التكرير، ومجمع إنتاج مشتقات الأوليفينات في شركة "إس أويل" في كوريا الجنوبية، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أن المرافق الجديدة تتضمن أحدث التقنيات المستخدمة في أعمال التكرير، والتي زادت حصة إس أويل من 8 بالمئة إلى 13 بالمئة من تصنيع المنتجات البتروكيميائية عالية القيمة مثل البروبيلين والبنزين.

وأوضحت أرامكو أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "إس-أويل" للتعاون في تأسيس مشروع وحدة التكسير بالبخار، وإنتاج مشتقات الأوليفينات بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار بحلول عام 2024.

وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إنه تم التوقيع على اتفاقية بشأن مشروع لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات والذي يتوافق مع الهدف المنشود نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القوة الاستثمارية للمملكة.