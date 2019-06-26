الرئيس الكوري الجنوبي: بيونج يانج وواشنطن تناقشان احتمالية عقد قمة ثالثة

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قال الرئيس الكوري الجنوبي، "مون جيه إن"، لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ووسائل إعلام أجنبية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والأمريكية وكوريا الشمالية تجريان مباحثات" وراء الستار" حول احتمالية عقد قمة ثالثة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد عقدا قمة في سنغافورة في يونيو الماضي، بعد ذلك التقيا مجددا في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

وقد أخفقا في التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي وتقليص العقوبات.

وأضاف مون أن الحوار يجرى أيضا عبر"قنوات متعددة" بين الكوريتين، موضحا "أنا أؤمن بعزم الزعيم كيم على نزع السلاح النووي".

ويعتزم ترامب لقاء الرئيس الكوري الجنوبي في سول الأحد المقبل لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات تتعلق بالنزاع النووي مع كوريا الشمالية.