قررت سلسلة متاجر كبرى بنيوزيلندا، أمس الخميس، التوقف عن استخدام مصطلحات لغوية تلطيفية مثل "النظافة الصحية" و "النظافة النسائية" للتعبير عن منتجات مثل الفوط الصحية وكأس الدورة الشهرية والسدادات القطنية (التامبون) التي تستخدم أثناء فترة الحيض، ليكونوا أول من يستخدم مصطلح "الدورة الشهرية" للتعبير عن هذه المنتجات.

وقال المتحدث الرسمي باسم "كاونت داون" وهي سلسلة متاجر كبرى في نيوزيلندا تدير 180 متجرا: "لم يستخدم أي متجر محلى أو متجر تجزئة عالمي مصطلح الدورة الشهرية من قبل، للتعبير عن المنتجات التي يشتريها المتسوقون لفترة الحيض"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت صاحبة السلسلة كيري هنيفين في بيان: "كلمات مثل (منتجات النظافة الشخصية أو المنتجات الصحية) تعطي انطباعا بأن الدورة الشهرية والتي تعتبر جزءا من الحياة الطبيعية، هي شئ ما يستوجب الاختباء منه بشكل أو بأخر".

وأضاف البيان: "قطعا الأمر ليس هكذا، من الممكن أن نلعب دورا هاما في المساعدة على تغيير هذه المفاهيم".

وعبرت سارة ميكلسن، المؤسس المشارك للمؤسسة الخيرية النيوزيلندية " The Period Place" عن سعادتها، قائلة "فوجئت ومتحمسة جدا". وأضافت: " إن الأمر سياسي للغاية في الوقت الحالي، مع اتباع نهج متشدد حول اللغة".

ويأتي هذا التغيير بعد إدارج حكومة نيوزيلندا سياسة جديدة لتوفير منتجات الدورة الشهرية مجانا لكل المدارس الثانوية في البلاد. ونفذت المبادرة في 15 مؤسسة هذا الشهر، مع تمكين جميع المدارس من تطبيقها العام المقبل.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في هذا الصدد إن ما يقرب من 95000 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 9 و 18 عاما "قد يبقين في منازلهن" خلال "الدورة الشهرية" لعدم استطاعتهن تحمل ثمن أشياء مثل السدادات القطنية والفوط الصحية.