 الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ردا على إجراء أمريكا ضد نورد ستريم 2 - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ردا على إجراء أمريكا ضد نورد ستريم 2

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:33 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:33 م

قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل يدرس اتخاذ إجراء، ردا على العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2.

وطلب المتحدث باسم المفوضية إيريك مامر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة التحلي بالصبر إلى أن يتم تقديم المزيد من التفاصيل.

وذكر بوريل، في رد مكتوب على سؤال وجهه عضو البرلمان الأوروبي إيمانويل موريل، إن العقوبات الأمريكية "غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف أن "الاتحاد يعارضها بشدة"، مشيرا إلى أن أنشطة الشركات مشروعة وقانونية.

وفي ديسمبر عام 2019، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شركات أوروبية تعمل في مشروع نورد ستريم 2.

وتقول الإدارة الأمريكية إن مشروع بناء خط أنابيب الغاز، الذي تموله جزئيا شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة، يعزز نفوذ موسكو في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وتهدد الولايات المتحدة حاليا بفرض عقوبات إضافية.

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