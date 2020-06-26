تكساس تتراجع عن إعادة الفتح وتأمر بإغلاق الحانات بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية اليوم الجمعة، تراجعها عن إعادة الفتح وفرضت قيود الإغلاق مرة أخرى، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة.

وسيتعين على الحانات إغلاق أبوابها اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة، في حين سيتعين على المطاعم الحد من طاقتها الاستيعابية إلى 50 بالمئة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بعد أن كانت 75 بالمئة حاليا. وتحتاج التجمعات الكبيرة في الهواء الطلق التي يزيد عددها على 100 شخص إلى موافقة السلطات.

وقال حاكم الولاية جريج أبوت فى بيان صحفي: "في هذا الوقت ، من الواضح أن ارتفاع الحالات مدفوع إلى حد كبير بأنواع معينة من الأنشطة ، ومن بينها تجمع سكان تكساس في الحانات". وأكد أنه يريد ان تكون القيود لفترة محدودة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سجلت أمس الخميس أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بنحو أربعين ألف إصابة.

وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس سجلت وحدها 5996 إصابة أمس الخميس.