 السودان: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات - بوابة الشروق
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السودان: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 6:28 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ اصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٧١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
 

 


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