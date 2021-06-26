زودر يأمر بتنكيس أعلام ولاية بافاريا حدادا على أرواح ضحايا حادث الطعن

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن صدمته إزاء حادث الطعن الدموي الذي وقع أمس الجمعة في مدينة فورتسبورج، واصفا الحادث بأنه "جريمة قتل عشوائي".

وأمر زودر بتنكيس أعلام الولاية على المباني العامة، وقال اليوم السبت قبل بدء اجتماع لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري: "إنه يوم صعب على بافاريا".

ولا يزال دافع الجاني المشتبه به، الذي طعن المارة على نحو عشوائي عقب ظهر أمس الجمعة، غير واضح. وأسفرت الجريمة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة. وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وهو رجل صومالي يبلغ من العمر 24 عاما، وتم القبض عليه.