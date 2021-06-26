مستشار رئيس الوزراء العراقي: ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات العراقي عبد الحسين الهنداوي التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال الهنداوي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، إن مفوضية الانتخابات والحكومة قطعتا أكثر من نصف الطريق باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل، حيث تعمل المفوضية بشكل حثيث، وأكملت وأغلقت تسجيل الناخبين، وتحديث السجلات، وتسجيل التحالفات والكيانات السياسية، والمرشحين للانتخابات.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية ليس لديها كتلة انتخابية لتشارك في الانتخابات المقبلة، لذا ستعمل بكل جهدها من أجل إنجاح إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.