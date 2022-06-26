 وزير التموين: إضافة النخالة إلى الخبز توفر نصف مليون طن دقيق - بوابة الشروق
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وزير التموين: إضافة النخالة إلى الخبز توفر نصف مليون طن دقيق

إسلام جابر
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 12:27 م

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة النخالة إلى الخبز سوف توفر نصف مليون طن دقيق لسد عجز الموازنة للمحافظة علي دعم الخبز وتقليل نسبته.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن لجنتي الزراعة والصحة أصدرا تقريرا عن نتائج التحليل وجودة رغيف الخبز بعد إضافة النخالة، قائلا "عمر العيش ماكان بيتعمل بالدقيق الأبيض الخالص وستات البيوت عارفة كدة".

وكان المصيلحي، قد أصدر قرارا بشأن زيادة استخراج الدقيق من طحن القمح ليكون 87.5% بدلا من 82%، ونص منشور وزارة التموين الموجه إلى المديريات، أنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن التنبيه على المديريات التموينية على أن تكون جاهزة في حالة اتخاذ قرار تعديل نسبة استخراج الدقيق التمويني لتكون 87.5% اعتبارا من 1 يوليو 2022، بأن يتم عمل خطة لجميع المطاحن وعمل تصفية صفرية قبل 30 يونيو 2022.

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