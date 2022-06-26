نقل رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي إلى المستشفى

أعلن محام من هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي المضرب عن الطعام في مركز إيقافه، نقله إلى المستشفى.

وأفاد المحامي سمير ديلو مساء اليوم السبت أن الجبالي نقل بشكل عاجل إلى قسم الانعاش بمستشفى الحبيب ثار بالعاصمة.

وتم توقيف الجبالي، القيادي والأمين العام السابق لحزب حركة النهضة الإسلامية، في مدينة سوسة أول أمس الخميس ليتم اقتياده لاحقا إلى فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة، حسبما أفاد محاموه. وقد أعلن الجبالي الدخول في إضراب عن الطعام.

وأضاف ديلو وهو قيادي سابق بحركة النهضة ونائب في البرلمان المنحل "أن الجهة الأمنية التي تحتجزه رفضت تسلم الأدوية التي جلبتها عائلته إلى مقر احتجازه وقد تمت معاينة الرفض بواسطة عدل تنفيذ".

ويجري التحقيق مع الجبالي في شبهة غسيل أموال وتلقي أموال مشبوهة ترتبط بمنظمة خيرية على صلة بأحد أصهاره. وينفي محاموه أي صلة له بالقضية.

وتتهم المعارضة ومن بينهم الحزب الأكبر حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد الذي حل البرلمان وهيئات دستورية ويستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، بالسعي لوضع يده على القضاء ومحاصرة خصومه السياسيين.