صواريخ روسية تستهدف مبانٍ سكنية في العاصمة الأوكرانية

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أن أربعة صواريخ روسية استهدفت مبانٍ سكنية وسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ووصف الأمر بأنه محاولة "لترويع الأوكرانيين".

ويأتي الاستهداف بعد قصف موسع في شمال البلاد وغربها يوم أمس، شمل إطلاق صواريخ من الأجواء البيلاروسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن محادثات مجموعة السبع بشأن إمكانية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي حققت تقدما كافيا لرفعها للقادة للتباحث بشأن الأمر في قمتهم التي تبدأ اليوم الأحد في ألمانيا. كما تعتزم المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا إعلان حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا.