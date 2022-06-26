أوكرانيا: روسيا تسيطر بشكل كامل على سيفيرودونيتسك

ولجأ العديد من المدنيين إلى مصنع آزوت الضخم للكيماويات، لكن ستريوك قال إن السبيل الوحيد للخروج الآن هو عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ويقول متمردون موالون لروسيا إنهم انتقلوا إلى أجزاء من ليسيشانسك المدينة التي تواجه سيفيرودونيتسك عبر نهر سيفيرسكي دونيتس. لكن المسؤولين الأوكرانيين لم يؤكدوا ذلك.

وخلال الفترة الماضية، شهدت سيفيرودونيتسك، حيث كان يعيش نحو 100 ألف شخص، قتالا مريرا في الشوارع وفر معظم سكانها.

ويعني الاستيلاء على المدينة أن روسيا تسيطر الآن على كل منطقة لوهانسك تقريباً وجزء كبير من دونيتسك المجاورة.

ويؤكد كل من الجيش الروسي والأوكراني أن القوات الروسية تسيطر على ضاحية سيفيرودونيتسك في سيروتين وبلدتين صغيرتين إلى الجنوب منها: فورونوف وبوريفسكي.

وتقول القيادة العسكرية الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية إلى الجنوب الغربي من ليسيشانسك.