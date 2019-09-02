بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش العام الجامعي الجديد

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أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء أنه تم الاستجابة للطلب الذي تقدم به الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، للمجلس الأعلى للجامعات بشأن بدء الدراسة بكلية الطب.

وقال حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إنه تمت الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة العريش للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣م .

واستعرض رئيس الجامعة عرضا يوضح أهمية الكلية من الناحية الطبية والصحية لأهالي سيناء الحبيبة، وتوطين مهنة الطب في بقعة غالية.

وافقت الجامعة على بدء الدراسة بالكلية بعد جهد دام أكثر من عام قام به رئيس الجامعة وفريق العمل بكلية الطب لتجهيز البنية التحتية من معامل وقاعات وأجهزة وأدوات.

ويتقدم رئيس الجامعة بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم اللامحدود لجامعة العريش وأهالي سيناء، كما يتقدم بالشكر التقدير للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.