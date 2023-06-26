الحكومة الألمانية ترفض التعليق على فوز البديل بأول منصب قيادي في البلديات الألمانية

رفضت الحكومة الألمانية التعليق على فوز سياسي من حزب البديل برئاسة دائرة زونيبرج بولاية تورينجن لتكون هذه هي المرة الأولى، التي يفوز فيها الحزب اليميني الشعبوي بمنصب قيادي على مستوى البلديات الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الاثنين: "أعتقد أنه سيكون شيئا غير عادي أن تعلق الحكومة الاتحادية على انتخابات إحدى الدوائر. ومن هذا المنطلق لن أفعل ذلك في هذا الموضع"، لكنه انضم إلى المدافعين عن ثقافة النقاش الموضوعية واصفا ألمانيا بأنها "ديمقراطية قوية".

وأضاف هيبشترايت: "بلادنا تتسم بقيم مثل الإنصاف والتسامح والاستقامة والاحترام، وينبغي الحفاظ على هذه السمات وممارستها مرارا". وأكد المتحدث على قيمة النقاشات الموضوعية والمتحضرة. في الوقت نفسه، قال إن المسألة تتعلق أيضا بأخذ مخاوف الناس مأخذ الجد " وكل هذا يحدث".

كان مرشح حزب البديل روبرت زيسلمان حسم انتخابات الإعادة على منصب رئيس دائرة زونيبرج أمس الأحد ليفوز الحزب اليميني الشعبوي بأول منصب قيادي على مستوى البلديات في ألمانيا.

وعلى إثر ذلك أعربت مختلف الأحزاب التقليدية في البلاد عن صدمتها حيال فوز البديل بهذا المنصب. كما أعرب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا عن صدمته الشديدة حيال هذا الأمر.