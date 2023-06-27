غضب عارم بسبب قيام سائح بحفر اسم صديقته في الكولوسيوم بروما

تسبب سائح قام بحفر اسم صديقته في المدرج الروماني (الكولوسيوم) في روما غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي ومن جانب وزير الثقافة الإيطالي اليوم الاثنين، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو عن الفعل الذي أقدم عليه السائح.



وقال وزير الثقافة جينارو سانجيوليانو "إنه أمر مخز للغاية وعلامة على افتقار هائل للثقافة أن يقوم سائح بتشويه أحد أشهر الأماكن في العالم، وقطعة من التراث التاريخي".



وأعرب سانجيوليانو عن الأمل في العثور على الجاني ومعاقبته.



يذكر أن سائحا روسيا تلقى غرامة قدرها 20 ألف يورو (800ر21 دولار) بسبب فعل مماثل. وأشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن الفاعل المجهول قد يواجه غرامة مماثلة في حال الامساك به.



يذكر أن الكولوسيوم، الذي تم بناؤه في القرن الأول بعد الميلاد، هو المدرج الأكبر في العالم ومعلم روماني ونقطة جذب سياحي رئيسية، حيث يتوافد إليه نحو مليون زائر سنويا.