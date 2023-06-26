قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تقدم ببلاغ إلى نيابة الجيزة ضد سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأبيض، لاتهامه بسرقة عقود تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه - في تصريحات لقناة ناديه: «سيف جعفر وقع عقود تجديد عقده مع الزمالك، ولكن بعد نهاية الجلسة أخذ العقود معه وقال للإداري إنه سيذهب بها إلى والدته لتوقع عليها أيضا».

وتابع: «حصول سيف جعفر على العقود دون علمنا يعتبر استيلاء على مال عام؛ لأنها عقود ملك لنادي الزمالك، لا نريد سيف جعفر هو صفحة وأغلقناها».

وواصل رئيس الزمالك: «تقدمت ببلاغ لنيابة الجيزة ضد سيف فاروق جعفر لإعادة العقود بعد سرقتها والتوقيع لبيراميدز، وسألت أوسوريو المدير الفني عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه قال لي "مش عاوزهم"، والدليل إنه لا يعتمد عليهما بشكل أساسي».

وأكمل: «لقد أضعت تاريخ فاروق جعفر في النادي يا سيف، تلعب في بيراميدز أو الأهلي أنت بعت النادي وأوسوريو لا يُريدك أنت ويوسف أسامة نبيه».

وأردف: «قلت لـ والدة سيف جعفر، أنا وقفت معك كثيراً، أنت أخذتي سيف وإخوته لكي يشهدوا ضد أبيهم في المحكمة، أنتٍ دمرتي نفسية الأولاد، إبنك عندك والنادي مش عاوزه».

واستمر منصور: «سيف جعفر ليس أفضل من طارق حامد أو محمد أبو جبل ليرحل عن الزمالك، طارق وأبو جبل كانا في منتخب مصر وسيف لا ينضم للمنتخب».

وأتم: «إذا كان سيف جعفر يستحق الحصول على 100 مليون سوف أمنحه ذلك، إنما حجمه هو لاعب يحصل على مليون أو 2 مليون».