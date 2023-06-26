الصحة السعودية تنفي رصد أي أمراض معدية بين الحجاج

نفت وزارة الصحة السعودية، رصد فرقها لأية أمراض معدية بين الحجاج، مع بدء ضيوف الرحمن أداء المناسك اليوم والذهاب إلى منى، وذلك في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أطلقت الصحة السعودية تنبيهاً لضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعاً في درجات الحرارة، مما يشكل خطرا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت الصحة أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، يحمي الحجاج بإذن الله من الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري.

وخصصت الوزارة 217 سريراً لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريراً في مكة المكرمة، ووفرت عددا كبيرا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

كما زودت جميع المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح، ونفذت الوزارة عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الاثنين، الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

ويستعد حجاج بيت الله الحرام، للوقوف على صعيد عرفات غدا الثلاثاء 9 ذي الحجة، لتأدية ركن الحج الأعظم.