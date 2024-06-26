إعلام إسرائيلي: دوي صافرات الإنذار في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة وسماع أصوات انفجارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات، خشية تسلل طائرة مسيّرة.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية مقاطع فيديو توثق سقوط مقذوف "في إيلات"، مع دوي صافرات الإنذار وسماع أصوات انفجارات.

وقال المتحدث باسم بلدية إيلات لاحقا: "إلحاقا للإنذار الذي تم سماعه في إيلات (2:21 صباحا)، أفاد مسؤولو الأمن في المنطقة بأنه تم تنفيذ اعتراض ناجح لهدف تم إطلاقه في اتجاه إيلات ولم يعبر المنطقة..يجب أن تستمروا في إطاعة توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وبعد دقائق من هذا الاستهداف، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها ستصدر بيانا هاما في وقت قصير.

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" كانت قد أعلنت عن استهداف هدف في إيلات يوم الأحد الماضي، وقالت في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباحليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".