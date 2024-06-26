القائم بأعمال رئيس إيران: لا تغيير في العلاقات الاستراتيجية مع روسيا

أكد القائم بأعمال رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مخبر"، أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا غير قابلة للتغير، معربا عن ارتياحه للتقدم الحاصل في مجال تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

ولفت مخبر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم الأربعاء، إلى أهمية التوافقات المبرمة والمواقف المشتركة بين طهران وموسكو حيال القضايا الاقليمية، متطلعا إلى أن تفضي الجهود الثنائية الى النتائج المرجوة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف: "التوقيع على اتفاق مشترك حول توريد الغاز الروسي إلى إيران، شكّل خطوة باتجاه تعميق العلاقات الثنائية وإجراء مؤثر بهدف دعم التنمية الاقتصادية داخل المنطقة".

وتابع: "تنفيذ هذا المشروع سيحقّق المصالح الإيرانية- الروسية، ومصالح المنطقة برمتها، مثمنا الاهتمام الذي أولاه الرئيس الروسي لحسم هذا الاتفاق.

إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي عن سعادته إزاء توقيع اتفاق استراتيجي ينص على تبادل الغاز بين موسكو وطهران، واصفا هذا الاتفاق بأنه حدث كبير في سياق تحقيق المصالح الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يصب في مصلحة الاسواق الإقليمية.

كما أعرب بوتين، خلال مباحثاته الهاتفية مع مخبر اليوم، ووصف تبادل الوفود الدبلوماسية بأنه افضل خيار لتهيئة الأرضيات المواتية من أجل تطوير الأواصر الثنائية.

كان وزير النفط الإيراني جواد أوجي قد صرح بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، ذاكرا أن هذه الخطوة ستحول إيران إلى مركز إقليمي للغاز، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.