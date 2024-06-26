حماس تدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال بسبب هدم المنازل ف الضفة والقدس

علقت حركة حماس، على تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة وتنفيذها 17 عملية هدمٍ خلال اليوم، منها 11 منزلاً ومنشأة في قرية أم الخير بمسافر يطا بمحافظة الخليل، إضافة لهدم العشرات من المنازل والمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت في بيان، مساء الأربعاء: «(ما يحدث) جريمة صهيونية وامتداد للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستوطنين المتطرفين ضد شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه، في الوقت الذي تواصل فيه توسّعها الاستيطاني، ودعمها لهجمات المستوطنين واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية».

ودعت الفلسطينيين في الضفة والقدس؛ إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية، من هدمٍ واقتحاماتٍ وقتلٍ واعتقالات، واعتداءاتٍ لقطعان المستوطنين.

كما حثت على تصعيدِ حالة الاشتباك مع الاحتلال، حتى زواله عن أرض الفلسطينيين ومقدّساتهم.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتهم، والتحرك الفوري بكل الأدوات، لحمل حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق الفلسطينيين.