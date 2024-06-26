حرس الحدود يتأهل للدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج

تأهل فريق حرس الحدود إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تصدره دورة الترقي الرباعية المؤهلة للمسابقة.

وحقق فريق حرس الحدود فوزًا ثمينًا على نظيره سبورتنج بهدفين لهدف، التي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية، في الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

وسجل جلال الشرقاوي هدف التقدم لفريق حرس الحدود في الدقيقة 44، قبل أن يدرك سبورتنج هدف التعادل عن طريق لاعبه طارق سيد في الدقيقة 65، ومن ثم أضاف محمود ممدوح الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع فريق حرس الحدود إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب دورة الترقي، فيما تجمد رصيد سبورتنج عند 8 نقاط في المركز الثاني.