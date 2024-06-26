 أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 538 ألفا و60 منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 538 ألفا و60 منذ بداية الحرب

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:48 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 538 ألفا و60 جنديا، بينهم 1220 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8039 دبابة، منها أربع دبابات أمس الثلاثاء، و15450 مركبة قتالية مدرعة و14321 نظام مدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11435 طائرة مسيرة، و2324 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و19407 من المركبات وخزانات الوقود، و2409 من وحدات المعدات الخاصة.


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