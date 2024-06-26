ميدفست في المنصورة بليلة سينمائية حافلة ضمن مشروع «لها ومعها»

بحضور ميرفت أبو عوف وناجي شفيق وأسامة الهاد

تستضيف قاعة نادي الحوار بالمنصورة مساء اليوم الأربعاء ليلة سينمائية جديدة ينظمها ملتقى "ميدفست" في ثاني محافظات الوجه البحري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته "ليالي ميدفست السينمائية" في وجه قبلي خلال شهر فبراير الماضي، ونجاح أول ليلة سينمائية في محافظة دمنهور في الوجه البحري.

يُشارك في هذه الفعالية كل من: "ميرفت أبو عوف أستاذة مهنية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومستشارة غرفة صناعة السينما، الدكتور ناجي شفيق مستشار الصحة العامة، الفنان أسامة الهادي ممثل ومغني".

وسيتم خلال الأمسية عرض أربعة أفلام قصيرة من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، هي:

- فيلم "زفة": فيلم مصري قصير للمخرج أحمد سمير، تدور أحداثه حول انتشار شائعة لمغادرة العريس لحفل زفافه، لينقلب الحفل رأسًا على عقب.

- فيلم "مارشيدير": فيلم مصري للمخرجة نهى عادل، تدور أحداثه حول يوم في حياة أبطاله، لكن هذا اليوم سيكون سببًا في تحول حياة الأبطال بشكل كامل.

- فيلم "جروب": فيلم أمريكي تسجيلي للمخرج مايك باكر، يتناول رحلة ثلاثة رجال مدانين بالعنف المنزلي يواجهون المعتقدات والمواقف التي أدت إلى عنفهم وجهاً لوجه بمساعدة ميسر العلاج الجماعي.

- فيلم "دعوة من الخلا للبحر": فيلم روائي قصير أردني للمخرج مراد أبو عيشة، تدور قصته حول ياسمين البالغة من العمر 12 عامًا التي تحاول تجنب مصير محدد مسبقًا، فتقرر الهروب هي وشقيقتها الكبرى أحلام إلى ما وراء الحدود التي وضعها والدهما، متحدية العدو الذي يكمن في الداخل من أجل الوصول إلى البحر الأسطوري.

وستُعقب عروض الأفلام حلقة نقاشية حول العلاقات التي تؤدي إلى العنف وتأثير العنف على الصحة، يديرها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، ومدير برنامج الأفلام بمكتبة الإسكندرية.

قال الممثل والدكتور مينا النجار الشريك المؤسس لميدفست مصر: "تتميز مدينة المنصورة باهتمامها بالأنشطة الثقافية المستمرة. ونظرًا لوجود عدد كبير من الفنانين الذين يتنقلون بين القاهرة والمنصورة لحضور فعاليات ثقافية وسينمائية، يسعى ملتقى ميدفست اليوم إلى نقل أنشطة ثقافية من القاهرة إلى المنصورة. كما تم اختيار أبناء المنصورة، دكتور ناجي شفيق والفنان أسامة الهادي، للمشاركة في الحلقة النقاشية، تأكيدًا على أن المنصورة من المدن المصرية المصدرة للفنانين المصريين، أبرزهم الزعيم عادل إمام".

تأتي "ليالي ميدفست السينمائية" في إطار تعاون مع السفارة البريطانية ضمن مشروع "لها ومعها". وتتبنى ميدفيست مشروع تأهيل كوادر شابة قادرة على تنظيم أنشطة ثقافية مع مراعاة المساواة بين الجنسين. وقد انتقل ملتقى "ليالي ميدفست السينمائية" من وجه قبلي (محافظة سوهاج) في 25 فبراير الماضي، ثم المنيا وبني سويف، ليبدأ رحلته الجديدة في الوجه البحري، بدأت من محافظة دمنهور ثم المنصورة وبورسعيد.