الأمم المتحدة تحذر: اتساع الحرب إلى لبنان قد يكون مروعا

عبر منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، الأربعاء، عن قلقه من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على غزة وصولًا إلى لبنان، محذرا من أن ذلك يمكن أن يكون مروعًا.

وقال جريفيث الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، للصحفيين في جنيف: «أرى ذلك بمثابة الشرارة التي ستشعل النار في البارود.. وهذا يمكن أن يكون مروِّعا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وحذر من أن حربا ينخرط فيها لبنان ستجر سوريا وأطراف أخرى، وستكون لها انعكاسات على غز، بجانب انعكاسات على الضفة الغربية.

وأكد أن الوضع مقلق جدا، وقال إن الحرب التي اندلعت قبل نحو تسعة أشهر علمت الجميع مستوى جديدا من المأساة والقسوة.

وكانت الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل، قد حذرت من خطر نشوب نزاع كبير ضد حزب الله في لبنان بعد تصاعد عمليات تبادل القصف عبر الحدود.